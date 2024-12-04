Руководство ФИА намерено ограничить в полномочиях аудиторский и этический комитеты — BBC

Международная автомобильная федерация (ФИА) может изменить процедуру подачи жалоб по вопросам этики, сообщает BBC.

Напомним, ранее жалобы рассматривались соответствующим комитетом по этике, однако в будущем они могут напрямую проходить через главу ФИА Мохаммеда бен Сулайема и главу сената ФИА. Также аудиторский комитет может лишиться права независимо решать финансовые вопросы. Решение будет принято на заседании ФИА 13 декабря.

Ранее СМИ стало известно об увольнении ряда сотрудников ФИА, часть из которых были причастны к расследованию против Сулайема, подозревавшегося в неоднократном вмешательстве в результаты Гран-при Формулы-1.