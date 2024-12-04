Бриаторе потребовал от Окона уйти из «Альпин» раньше срока. Motorsport — о деталях ухода

Французская редакция Motorsport поделилась подробностями относительно ухода Эстебана Окона из команды «Альпин». По сведениям издания, ссылающегося на свои источники, за несколько часов до Гран-при Катара исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе вызвал к себе в кабинет Окона, где сообщил гонщику, что не отпустит его на постсезонные тесты с «Хаасом», если тот не уступит своё место раньше срока.

Примечательно, что договорённость между «Альпин» и «Хаасом» по Эстебану была достигнута раньше, о чём уже говорил руководитель американской команды Аяо Комацу, однако, как сообщает Motorsport, «Альпин» специально ничего не объявляла, чтобы иметь возможность надавить на Эстебана.

На Гран-при Абу-Даби за «Альпин» выступит австралийский пилот Джек Дуэн.

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