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Жак Вильнёв назвал идеального гонщика для «Кадиллака»

Жак Вильнёв назвал идеального гонщика для «Кадиллака»
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Чемпион мира канадец Жак Вильнёв назвал предпочтительного, по его мнению, гонщика Формулы-1 для «Кадиллака».

«Для такой команды Сайнс — именно тот тип гонщика, который нужен, потому что он помогает командам развиваться. Вот почему «Уильямс» взял его. И я не уверен, что они захотят отпустить его в 2026 году. Однако «Кадиллаку» не будет легко, поскольку опытный гонщик не будет довольствоваться тем, что он является частью становления команды. Очевидно, это не первый выбор для любого пилота», — приводит слова Вильнёва GPblog.

Ранее Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу и Кевин Магнуссен не исключили, что могут продолжить карьеру в «Кадиллаке».

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