Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби — 2024

С 6 по 8 декабря состоится 24-й и заключительный этап нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию уикенда в Абу-Даби.

Формула-1 Гран-при Абу-Даби — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 6 декабря:

12:30. Первая тренировка Гран-при Абу-Даби;

16:00. Вторая тренировка Гран-при Абу-Даби;

Суббота, 7 декабря:

13:30. Третья тренировка Гран-при Абу-Даби;

17:00. Квалификация Гран-при Абу-Даби

Воскресенье, 8 декабря:

16:00. Гонка Гран-при Абу-Даби.

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