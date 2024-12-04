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«Хаас» назвал состав пилотов на постсезонные тесты в Абу-Даби

«Хаас» назвал состав пилотов на постсезонные тесты в Абу-Даби
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Американская команда Формула-1 «Хаас» назвала состав пилотов, которые примут участие в постсезонных тестах в Абу-Даби. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, участие в них примут новичок команды Эстебан Окон и японский гонщик Рё Хиракава.

Перед заключительным этапом Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби — «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов. На счету американской команды 54 очка.

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Ранее французская редакция Motorsport поделилась подробностями относительно ухода Окона из команды «Альпин». По её сведениям, уйти раньше срока от гонщика потребовал исполнительный советник Флавио Бриаторе.

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