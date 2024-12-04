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Мексиканское СМИ подтвердило слух об уходе Переса из «Ред Булл»

Мексиканское СМИ подтвердило слух об уходе Переса из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес завершит выступление за команду после Гран-при Абу-Даби, сообщает издание FOX Sports Mexico.

Команда уже приняла решение об уходе Переса, в настоящий момент обсуждается, как об этом будет объявлено.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами на освобождающееся место в «Ред Булл» являются пилоты «РБ», новозеландец Лиам Лоусон и японец Юки Цунода. Однако издание Auto Motor und Sport считает, что китаец Гуаньюй Чжоу из команды «Кик-Заубер» также может оказаться в «Ред Булл» в 2025 году из-за выгодного спонсорства.

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