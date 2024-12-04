Чжоу показал дизайн шлема на прощальную гонку за «Кик-Заубер» с посланием для Боттаса

Пилот «Кик-Заубера» китаец Гуаньюй Чжоу разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал дизайн шлема, в котором выступит на Гран-при Абу-Даби. Для Чжоу, как и для другого гонщика команды Валттери Боттаса, предстоящий этап станет последним в составе швейцарского коллектива.

«Особенный шлем, где отражено много любимых моментов. Работать с Валттери было одним удовольствием. Мне нравились все взлёты и падения, которые мы пережили за последние три года. Финальный танец с «Кик-Заубером». Давайте насладимся им», — написал Чжоу.

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Гран-при Абу-Даби состоится с 6 по 8 декабря.

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