«И Пиатри!» Шарль Леклер подшутил над пилотом «Макларена»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подшутил над Оскаром Пиастри из «Макларена» в комментариях под постом официального аккаунта Формулы-1 в социальных сетях.

Пресс-служба ошиблась, написав фамилию австралийца как «Пиатри».

Официальный аккаунт Ф-1: «Какая борьба между Пиатри и Леклером».

Пиастри: «Леклером и кем?»

Леклер: «И Пиатри!»

Напомним, заключительный этап Формулы-1 пройдёт в Абу-Даби с 6 по 8 декабря. Чемпионом сезона досрочно стал гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. На втором месте располагается британец Ландо Норрис из «Макларена». Замыкает тройку сильнейших Леклер.

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