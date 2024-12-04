Бен Сулайем высказался о возможном появлении 12-й команды в Формуле-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем дал комментарий по поводу возможного расширения Формулы-1 до 12 команд. В настоящий момент в чемпионате выступает 10 гоночных коллективов. Начиная с сезона 2026 года в «Королевских гонках» появится 11-я команда — «Кадиллак».

«Речь о том, чтобы поступать правильно. Так зачем говорить «нет», если правила это позволяют? Для меня совершенно очевидно, что появление 11-й команды станет победой для всех», — приводит слова бен Сулайема Reuters.

Ранее мнением о возможном увеличении числа участников «Королевских гонок» поделился чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти.

Самые именитые команды Формулы-1: