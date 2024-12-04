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В Glickenhaus начали производство суперкара без подушек безопасности

В Glickenhaus начали производство суперкара без подушек безопасности
Scuderia Cameron Glickenhaus 004S
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Компания Scuderia Cameron Glickenhaus начала производство суперкаров 004S и 004CS — дорожной версии гоночного SCG 004C, которым Glickenhaus Racing была представлена в «24 часах Нюрбургринга». Одна из главных особенностей машины — центральное расположение водительского кресла и отсутствие подушек безопасности.

Scuderia Cameron Glickenhaus 004S

Scuderia Cameron Glickenhaus 004S

Фото: Glickenhaus

«SCG 004S — это первый современный суперкар без подушек безопасности, который прошёл краш-тесты Национального управления безопасности дорожного движения США», — отмечают в Glickenhaus. Эти испытания состоялись ещё в 2022 году, и тогда автомобиль выдержал боковой удар на скорости 51 км/ч.

Scuderia Cameron Glickenhaus 004S

Scuderia Cameron Glickenhaus 004S

Фото: Glickenhaus

Scuderia Cameron Glickenhaus 004S (Stradale — дорожный (итал.)) был представлен ещё в 2017 году. Автомобиль оснащён 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 485 кВт (660 л. с.) и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Салон Scuderia Cameron Glickenhaus 004S

Салон Scuderia Cameron Glickenhaus 004S

Фото: Glickenhaus

В исполнении 004CS (Competizione Stradale — гоночный дорожный (итал.)) автомобиль также сертифицирован для дорог общего пользования, но с помощью несложных модификаций может превратиться в трековый автомобиль. Кроме того, у 004CS более мощный двигатель — 643 кВт (850 л. с.).

Поставки автомобиля начнутся в первом квартале 2025 года. Цена не сообщается.

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