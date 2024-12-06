Формула-1, Гран-при Абу-Даби — 2024: пятничные заезды, онлайн-трансляция

6 декабря, в пятницу, состоятся две тренировки заключительного, 24-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Начало первой свободной практики запланировано на 12:30 мск, вторая стартует в 16:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик, следить за которыми можно по ссылкам ниже.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Лидером чемпионата является Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена». Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер.