Хэмилтон назвал пилотов, которых бы пригласил в команду Ф-1, если бы был её владельцем

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ответил, каких пилотов пригласил бы в команду Формулы-1, если бы она у него была. По словам британца, свой выбор он бы остановил на юниорах «Мерседеса» Кензо Крейги и 20-летней француженке Дориан Пен.

«Кензо Крейги и Дориан Пен. Если бы мне пришлось создать команду… Возможно, однажды я это сделаю. Но с самого начала команда будет разнообразной», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Ранее мнением о последней гонке Хэмилтона за «Мерседес» высказался руководитель команды Тото Вольф. По окончании нынешнего сезона Льюис присоединится к «Феррари».

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: