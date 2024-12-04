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Братья Леклеры войдут в историю Ф-1 благодаря выступлению за «Феррари» на первой практике

Артур Леклер, младший брат гонщика «Феррари» Шарля Леклера, заменит испанца Карлоса Сайнса в первой тренировке Гран-при Абу-Даби. Об этом информирует пресс-служба «Скудерии». Это событие станет историческим. Ещё ни разу в Формуле-1 два брата не выступали за одну команду.

«Вы же не хотите пропустить такое», — говорится в сообщении итальянской команды.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, по окончании этого сезона Формулы-1 Сайнс покинет «Феррари». В следующем году испанец будет выступать за «Уильямс».

Гран-при Абу-Даби состоится с 6 по 8 декабря. «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе «Скудерии» 619 очков.

Ранее будущий пилот «Феррари» семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ответил, каких пилотов пригласил бы в команду Формулы-1, если бы был её владельцем.

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Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля: