Гонщица лишилась чемпионства из-за переноса гонки женской Академии Формулы-1

21-летней британской гонщице Эбби Пуллинг из-за странного стечения обстоятельств придётся снова завоевать титул чемпионки женской Академии Формулы-1 2024 года.

Пуллинг завоевала чемпионский титул в прошлые выходные в Катаре. Выиграв 7 из 10 гонок, Эбби имела шанс досрочно стать чемпионкой, если бы в первой гонке этапа в Катаре финишировала сразу за претенденткой на титул Дориан Пин. Пуллинг финишировала второй, уступив Пин, но её преимущество составляло 83 очка, тогда как в розыгрыше оставалось 82.

Пуллинг даже отпраздновала вместе со своей командой Rodin и академией «Альпин» свою победу в паддоке. Однако перед второй гонкой в воскресенье произошла авария в заездах Porsche Carrera Cup Middle East, в которой повредилось ограждение, в связи с этим вторую гонку женской академии отменили.

Гонку перенесли на уикенд в Абу-Даби – там их состоится три. Но для отложенной гонки будут начисляться дополнительные два очка за поул-позицию, а также дополнительное очко за самый быстрый круг. Это значит, что количество разыгрываемых очков в Абу-Даби теперь составляет 84 — на одно больше, чем текущее преимущество Пуллинг.

Технически это означает, что Пуллинг больше не является чемпионкой, хотя для завоевания титула ей достаточно набрать в Абу-Даби всего одно очко.