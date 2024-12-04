Стало известно, где продолжит карьеру Логан Сарджент

Бывший гонщик Формулы-1, уволенный из «Уильямса» по ходу сезона-2024, американец Логан Сарджент продолжит свою автоспортивную карьеру в проекте спортпрототипов «Хёндэ». Там же будет выступать бывшая гонщица серии Indy NXT Джейми Чедвик.

Автоспортивное подразделение «Хёндэ» объявило о своём намерении создать программу прототипов LMDh в сентябре и теперь раскрыло дополнительные подробности. Прототип GMR-001 может использоваться как в чемпионате WEC, так и в североамериканской серии IMSA. В «Хёндэ» заявили, что выставят в чемпионате WEC 2026 года две машины, а в 2027 году присоединятся к IMSA.

Программа будет разработана совместно с конструкторской фирмой ORECA и гоночной командой IDEC Sport. В её рамках будет создана база, которая расположится на территории автодрома «Поль Рикар» во Франции.

Разработкой GMR-001 будут руководить трёхкратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Андре Лоттерер и двукратный чемпион IMSA Пипо Дерани. Руководителем команды Genesis Magma Racing будет Сириль Абитебуль.

Перед началом выступлений в WEC в 2026-м Сарджент и Чедвик выступят в 2025 году в Европейской серии Ле-Ман. Третьим членом их экипажа станет 19-летний Матис Жобер.