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Сайнс: «Ред Булл» полгода считал меня запасным вариантом, но так и не выбрал

Сайнс: «Ред Булл» полгода считал меня запасным вариантом, но так и не выбрал
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, жалеет ли он о том, что «Ред Булл» не выбрал его в свой состав на следующий год.

«Думаю, многие в паддоке считают, что я слишком долго принимал решение, особенно многие из моих коллег-гонщиков.

Я не думаю, что вписываюсь в «Ред Булл». Они полгода считали меня запасным вариантом, но так и не выбрали. Думаю, это потому, что я просто не вписываюсь в тот тип гонщика, который им сейчас нужен — и меня это полностью устраивает. Я не считаю, что упустил возможность и должен был ждать до декабря. Так рынок Формулы-1 не работает. Если бы я это сделал, то, возможно, остался бы без контракта в Формуле-1 на 2025 год, если бы заставил «Альпин», «Уильямс» или «Ауди» ждать до сих пор.

У меня тоже есть своё эго, и я собираюсь идти дальше с теми, кто ценит меня. Даже не могу вам выразить, насколько я чувствовал себя нужным «Уильямсу» и как сильно меня уговаривали присоединиться к ним», — сказал Сайнс в подкасте Beyond the Grid.

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