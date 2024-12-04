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ФИА планирует ужесточить проверку антикрыльев на гибкость — AMuS

ФИА планирует ужесточить проверку антикрыльев на гибкость — AMuS
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Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить статические тесты антикрыльев на гибкость. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Издание отмечает, что параметры ужесточения тестов всё ещё обсуждаются. Новые крылья для машин 2025 года начнут производиться уже в январе, поэтому ФИА должна принять решение как можно скорее.

Ожидается, что больше всех от ужесточения тестов пострадает «Макларен». Под удар также попадут «Мерседес», «Феррари», «Хаас» и «Альпин». А вот «Ред Булл», вероятно, является одним из бенефициаров грядущих изменений.

Более того, на последнем заседании Комиссии Формулы-1 «Ред Булл» и другие сторонники жёсткой линии требовали, чтобы нагрузочные испытания всех крыльев были настолько строгими, чтобы полностью исключить изгиб крыльев. Другие выступили за то, чтобы по соображениям экономии заморозить эластичность крыльев на нынешнем уровне.

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