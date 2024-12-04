Вассёр высказался о борьбе «Феррари» и «Макларена» за Кубок конструкторов

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о решимости своей команды побороться с «Маклареном» в Абу-Даби за Кубок конструкторов.

«Впервые в гибридной эре мы боремся за чемпионский титул [в командном зачёте] в финальном этапе сезона. Это само по себе большое достижение, но в эти выходные мы попытаемся сделать этот важный последний шаг. Будем честны, это лишь математическая возможность, на самом деле будет очень трудно достичь этого, потому что даже если мы финишируем первыми и вторыми, «Макларен» с его 21-очковым отрывом перед этой гонкой может позволить себе финишировать третьими и четвёртыми, или даже ниже, и всё равно сохранить преимущество.

Но «Феррари» всегда принимала вызов! Если мы снова сможем провести идеальный уикенд от начала до конца, у нас, по крайней мере, будет шанс и мы сможем покинуть Абу-Даби с чувством, что сделали всё, что могли. Наша подготовка к этому этапу была тщательной, мы знаем, что квалификация сыграет очень важную роль, даже если наша машина, как правило, более хороша в гонке. Шарль Леклер, Карлос Сайнс и вся команда настроены бороться изо всех сил, чтобы вернуть титул домой», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Феррари».

После 23-го этапа Формулы-1 сезона-2024 в Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 21 очко. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 59 очков от «Макларена».