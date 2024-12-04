Борис Ротенберг — о возрождённой в России Формуле-4: у нас один в один с Формулой-1

Основатель гоночной программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал возрождение в России соревнований на уровне Формулы-4. В минувшие выходные на «Сириус Автодроме» прошёл зимний Кубок G-Drive SMP F4, а в 2025 году пройдёт уже полноценный сезон.

«Для меня был очень большой праздник, когда мальчишки на Формуле-4 выезжали на легендарную трассу Формулы-1 в Сочи, где ездили самые большие пилоты мира и нашей страны. В 2021 году закончились все формульные мероприятия. И вот уже три года „формулы“ не выезжали на трассу в Сочи. Настолько было волнительно, настолько билось сердце, когда я видел, как пацаны выезжают на эту трассу! Картинка была настолько красивая.

Это был первый блин, но он оказался отнюдь не комом. Всё прошло на самом профессиональном уровне. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сделал для нас этот праздник: организаторов, участников, маршалов. Я был почти на всех Гран-при в Сочи, посещал другие этапы, и вот сейчас у нас было один в один — Формула-1 на Формуле-4», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.