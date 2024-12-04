В Нидерландах категорично высказались о возможности проведения Гран-при не на «Зандворте»

Автодром «Ассен», расположенный в одноимённом городе в Нидерландах, не планирует заместить «Зандворт» в календаре Формулы-1.

«Мы вообще не работаем над чем-то в этом духе. Сейчас мы очень заняты подготовкой к 100-летию трассы, которое состоится в следующем году.

Мы проводим гонки в этом месте уже 100 лет, чем невероятно гордимся. Это требует нашего внимания, и поэтому мы не заняты другими проблемами.

У нас полный график — 200 арендных дней в году. Мы испытываем невероятное уважение к тому, как организаторы в «Зандворте» справились и продолжают справляться со всем, учитывая, что мероприятие пройдёт ещё дважды.

Мы также уважаем их работу, потому что это сложный рынок с невероятными вызовами, в том числе и финансовыми. Они делают очень чёткий выбор уйти на пике, и это тоже заслуживает уважения», — приводит слова представителя автодрома «Ассен» RacingNews365.

Отметим, что в 2018 году руководство Ассена планировало добиться включения их трассы в календарь Формулы-1 и даже назначило промоутера гонки Ф-1, который должен был оформить сделку для начала сотрудничества с руководством чемпионата.