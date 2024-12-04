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«Альпин» станет спонсором команды «Прамак» MotoGP

«Альпин» станет спонсором команды «Прамак» MotoGP
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Компания «Альпин», являющаяся спортивным брендом концерна «Рено», со следующего года будет спонсировать выступающую в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP команду «Прамак». Об этом сообщает Motorsport.

Как сообщает Motorsport, «Альпин» станет одним из главных спонсоров «Прамак» после того, как команда перейдёт на байки «Ямаха» в 2025 году.

В прошлом месяце «Прамак» уже объявила, что итальянская страховая компания Prima останется её титульным спонсором до конца сезона 2027 года.

Это не первый раз, когда «Прамак» сотрудничает с Ф-1. В 2021 году на байках Хорхе Мартина и Жоанна Зарко размещались логотипы Формулы-1. Эта инициатива стала результатом общих интересов и дружбы между руководителем «Прамак» Паоло Кампиноти и генеральным директором Ф-1 Стефано Доменикали.

В данном случае спонсорское соглашение между «Альпин» и «Прамак» стало результатом прочных отношений Кампиноти с генеральным директором «Рено» Лукой де Мео. Отмечается, что де Мео рассматривает MotoGP как привлекательную возможность для продвижения автомобильных брендов. Во время его пребывания на посту директора Fiat Group компания была главным спонсором «Ямахи» с 2007 по 2010 год.

В сезоне-2024 гонщик «Прамак» Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP.

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