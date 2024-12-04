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Бен Сулайем заявил, что расследование в США оказало влияние на соглашение с «Кадиллаком»

Бен Сулайем заявил, что расследование в США оказало влияние на соглашение с «Кадиллаком»
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что расследование в США в отношении Формулы-1 оказало влияние на результат соглашения между чемпионатом и командой «Кадиллак», которая станет его участником в 2026 году.

«У меня была встреча с ними, и меня допрашивали. Мне нечего скрывать. Я избранный президент, понимаете… выбранный демократичным и прозрачным способом. Поэтому мы сделали то, что сделали. И я горжусь тем, что сделала наша команда», — приводит слова бен Сулайема Reuters.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США угрожало иском в адрес Формулы-1 на сумму $ 2 млрд из-за антимонопольных разбирательств на фоне отказа «Королевских гонок» принимать команду Майкла Андретти в начале года.

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