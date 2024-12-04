Ландо Норрис дал резкую оценку своему выступлению на Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Ландо Норрис самокритично оценил своё выступление на Гран-при Катара, по ходу которого он получил штраф 10 секунд стоп-энд-гоу и финишировал на 10-м месте.

«В Абу-Даби я поеду так же, как и всегда. В Катаре команда предоставила мне лучшую машину, и я очень благодарен им за это. Я хорошо стартовал, обогнал Джорджа Расселла и думал, что он станет нашим главным соперником. Но в этом случае им стал Макс Ферстаппен. Он проделал невероятную работу.

Каждые выходные мы выходим на трассу с желанием победить, стать лучшими, быть самыми быстрыми, и мне просто нужно не быть идиотом и не делать то, что я сделал.

Абу-Даби не так хорошо подходит нам, как Катар, так что это была огромная упущенная возможность, и я разочаровал всю команду, и единственное, что меня волнует — это моя команда», — приводит слова Норриса RacingNews365.