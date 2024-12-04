Пиастри назвал фактор, повлиявший на темп «Макларена» в Катаре

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что изменение уровня сцепления шин на трассе «Лусаил» сыграло свою роль в не очень удачном выступлении команды на Гран-при Катара.

«В этом году состояние трассы сильно отличалось от прошлогодней в плане уровня сцепления. В определённых условиях наша машина сильно отличается от прошлогодней, и мне кажется, что некоторые из наших сильных сторон, которые у нас были в прошлом году, уже не являются таковыми, потому что все остальные нас догнали. Возможно, уровень сцепления лишил нас некоторых сильных сторон, которые у нас были в прошлом.

В прошлом году, если не брать в расчёт Макса, мы были очень конкурентоспособны в Катаре. Но я всегда считал, что в этот раз будет довольно напряжённая борьба между четырьмя лучшими командами.

Борьба за победу, учитывая, где я стартовал и как сложилась первая часть гонки, всегда была непростым испытанием, но я очень рад оказаться на подиуме», — приводит слова Пиастри F1i.