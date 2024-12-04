Отец Серхио Переса опубликовал фото с газировкой и благодарностью к «Ред Булл»

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, опубликовал в соцсетях фото с восемью упаковками энергетического напитка австрийской компании, подписав его благодарственными словами.

Антонио Перес Гарибай Фото: Из личного архива Антонио Переса Гарибая

«На 2025 год. Спасибо «Ред Булл», — написал Перес-старший на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее мексиканское СМИ подтвердило слух об уходе Переса из «Ред Булл». Якобы команда уже приняла решение об уходе Переса и в настоящий момент обсуждается, как об этом будет объявлено и на каких условиях они с Серхио расстанутся.

Основными кандидатами на освобождающееся место в «Ред Булл» являются пилоты «РБ» Лиам Лоусон и Юки Цунода.