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Экс-пилот Ф-1 заявил, что с приходом Хэмилтона у «Феррари» будут проблемы в квалификациях

Экс-пилот Ф-1 заявил, что с приходом Хэмилтона у «Феррари» будут проблемы в квалификациях
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Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок считает, что квалификационная форма Льюиса Хэмилтона может стать проблемой для его будущей команды «Феррари».

«К сожалению, его квалификационный темп очень беспокоит. Он уступает Джорджу Расселлу со счётом 23:6, включая квалификации к спринту. Это очень много для гонщика, у которого более 100 поулов, очень много.

Лично я думаю, что это станет проблемой в 2025 году, если он не сможет восстановить квалификационную форму. Я не знаю, беспокоятся ли Джон Элканн и Фред Вассёр, но, если он будет уступать две десятых Леклеру, это может означать потерю четырёх-пяти мест.

Нет сомнений, его воскресный темп всё ещё есть. Мы видели это в Сильверстоуне, в Барселоне. Но его квалификационная форма вызывает беспокойство», — приводит слова Чандхока GP Blog.

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