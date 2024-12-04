Обозреватель Формулы-1 объяснил, почему в «Ред Булл» не верят в Цуноду

Обозреватель The Race Скотт Митчелл-Мальм объяснил, почему в команде «Ред Булл» не хотят заменять Серхио Переса на гонщика «РБ» Юки Цуноду.

«У Юки Цуноды есть лишь незначительные шансы попасть в команду «Ред Булл», даже если она решится заменить Серхио Переса. План по отказу от Переса подразумевает выбор замены. Лиам Лоусон, как ожидается, будет напарником Макса Ферстаппена. Это означало бы отказ от Цуноды, которого «Ред Булл» долгое время отвергал как претендента на место в топ-команде.

Цунода наконец-то будет управлять нынешней машиной «Ред Булл» на постсезонных тестах в Абу-Даби, но это произойдёт в качестве услуги «Хонде» и вряд ли повлияет на решение команды.

Если Цуноде предпочтут Лоусона, это будет болезненным пренебрежением, учитывая, что за последние два сезона он, вероятно, был самым быстрым гонщиком «Ред Булл», не считая Ферстаппена.

Цунода оправился после неудачного дебютного сезона в Формуле-1 и выглядел более впечатляюще во втором сезоне вместе с Пьером Гасли, а затем в целом превзошёл Ника де Вриса, Даниэля Риккардо и Лоусона в 2023 и 2024 годах. Особенно впечатляют его квалификационные результаты против Риккардо и Лоусона. Он также чаще финишировал впереди них.

Кристиан Хорнер, говоря о перспективах Цуноды, сказал, что быть напарником Макса по команде — это, пожалуй, самая сложная задача в Формуле-1. Этот ответ намекает на то, в чем заключаются сомнения «Ред Булл».

Они не верят, что Цунода способен стабильно демонстрировать свою лучшую форму рядом с Ферстаппеном. Есть опасения, что он допускает ошибки под давлением и слишком часто теряет выдержку в радиопереговорах — даже сейчас, когда ему ясно дали понять, что нужно улучшить этот аспект.

Другое предположение заключается в том, что его техническая подкованность не самая сильная, не столь же впечатляющая, как у Риккардо.

Скорость Цуноды не считается проблемой, хотя он и не обыгрывает Лоусона. «Ред Булл» считает, что Цунода является хорошим ориентиром для оценки Лоусона, особенно учитывая разницу в опыте, и что Лоусон соответствует другим параметрам, которым Цунода не соответствует.

«Ред Булл» считает, что Лоусон сильнее ментально и будет более надёжным под давлением, чем Цунода. Плюс Лиам будет более конкурентоспособным по мере приобретения опыта.

К сожалению для Цуноды, это означает, что, несмотря на то что он стабильно хорошо справляется со своей работой и заслуживает шанса проявить себя в «Ред Булл», он почти наверняка его не получит.

Без перехода в «Ред Булл» Цунода, скорее всего, покинет «РБ» после следующего сезона, а в 2026 году «Хонда» перейдёт к «Астон Мартин». Окончание партнёрства с «Хондой» также может быть фактором, из-за которого «Ред Булл» не решается перевести Цуноду в свою основную команду.

Куда может пойти Цунода, неясно. Места в «Астон Мартин» заняты Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом, но другие команды, такие как «Хаас», интересовались Цунодой до того, как «Ред Булл» подтвердил, что оставит его на 2025 год», — говорится в статье Митчелл-Мальма в The Race.