Тото Вольф — о «Кадиллаке»: объясните, почему вы должны сидеть за столом

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказал опасения, что «Кадиллак» отнимет часть доходов у нынешних команд Формулы-1.

«Я представляю команду. Я являюсь официальным директором команды «Мерседес», и мне нужно представлять команду и делать для неё всё возможное.

Я всегда говорил, что если команда способна добавить ценность спорту, то это, безусловно, хорошо. Мы заинтересованная сторона, мы команда, мы хотим, чтобы доходы росли. Хотим, чтобы аудитория росла.

Кто-то приходит и говорит: «Я могу это сделать». Добро пожаловать с распростёртыми объятиями. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил мне это. Я никогда не просил никого делать предложение — да это и не нужно, — потому что командам нечего сказать в этом процессе.

Решение должны принять ФИА и владелец коммерческих прав, но, если вы хотите пойти на вечеринку, а вас не пригласили, по крайней мере, объясните, почему вы должны сидеть за столом. Ничего этого не было, и всё пошло не лучшим образом с самого начала.

Теперь GM, вступая в качестве акционера со своим собственным двигателем, определённо наращивает обороты. Больше мы не знаем.

Нам нужно посмотреть, произойдёт ли то, что было отмечено о структуре сделки, платеже против разбавления [доходов], праве на участие в призовом фонде, когда это действительно произойдёт, и на данный момент я не могу судить должным образом, поскольку то, что я услышал, не очень хорошо, и думаю, что команды заслуживают уважения за то, что они сделали за последние бог знает сколько лет», — приводит слова Вольфа Planet F1.