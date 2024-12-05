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Прокол Хэмилтона в Катаре не был вызван осколками зеркала — «Мерседес»

Прокол Хэмилтона в Катаре не был вызван осколками зеркала — «Мерседес»
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что прокол, который Льюис Хэмилтон получил во время Гран-при Катара, не был вызван обломками зеркала, разбросанными при ударе машины Валттери Боттаса. Шовлин отметил, что команда провела проверку повреждённой передней левой шины Хэмилтона, которая показала, что обломки не были причиной прокола.

«У нас, конечно, есть видеозаписи, по которым мы можем точно видеть, когда это зеркало разбилось на множество осколков. У нас также есть данные с машины, с датчиков давления в шинах. У Льюиса начало уходить давление до того, как Валттери наехал на зеркало. Поэтому мы считаем маловероятным, что этот прокол был вызван осколками. Но в тот момент мы, безусловно, думали, что это так, потому что оба события, казалось, произошли почти одновременно.

Это не значит, что он не поймал какой-нибудь мусор где-то ещё, но нам нужно дождаться, пока «Пирелли» сделает свой анализ и проведёт расследование», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

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