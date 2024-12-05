Норрис настаивает, что побеждать нелегко даже на самой быстрой машине

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему даже на самой быстрой машине нелегко одерживать победы в Формуле-1.

«Во-первых, я никогда не считал, что легко побеждать на самой быстрой машине! Потому что очень многое может легко обернуться против тебя, даже если у тебя лучшая машина. Допусти одну ошибку на круге в третьем сегменте квалификации, и ты не на поул-позиции, хотя должен был быть.

Или вы не идеально стартовали, а другой парень, который начинает вторым, делает идеальный старт, вы — второй, хотя не должны были им быть.

Было пару раз, когда мы были настолько доминирующими, как в Зандворте, и там было неважно, допустили ли вы ошибки вначале. Вы можете отыграться и всё равно доминировать и легко выиграть гонку.

Люди думают, что у нас самая доминирующая машина за всю историю. Но я оказывался на поуле с отрывом в три тысячные, пять тысячных или две сотые, и эти позиции оставались на всю оставшуюся гонку», — приводит слова Норриса The Race.