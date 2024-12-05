В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтон испытывает проблемы на машинах с граунд-эффектом

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин выдвинул теорию о том, почему Льюису Хэмилтону было трудно приспособиться к машинам с граунд-эффектом, последнее поколение которых появилось в Формуле-1 в 2022 году. С того момента семикратный чемпион мира смог одержать лишь две победы.

«Если говорить в общем, то у нас есть машина, на которой сложно проходить медленные повороты. Гонщикам приходится поворачивать, сдвигая заднюю часть на входе и на выходе. Это повышает температуру шин, и Льюису оказалось довольно сложно справиться с этой проблемой.

Можно утверждать, что Льюис был на голову лучше всех в предыдущем регламенте. Он настраивал машину таким образом, что, когда задняя часть машины поднималась во время торможения, это помогало поворачивать. Он полагался на эти элементы, и именно так обеспечивалась его результативность в предыдущем поколении машин.

Нынешние машины нужно максимально занизить, сделать их жёстче, они сильнее бьются об асфальт, у них нет такой большой амплитуды просвета между низкими и высокими скоростями», — приводит слова Шовлина Planet F1.