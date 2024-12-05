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«Молодые, талантливые, агрессивные». Хаккинен назвал двух потенциальных чемпионов Ф-1

«Молодые, талантливые, агрессивные». Хаккинен назвал двух потенциальных чемпионов Ф-1
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Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен высоко оценил гоночные качества и перспективы нынешних гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри и объяснил, почему его бывшая команда снова оказалась в числе лидеров Формулы-1.

«Макларен» cделал машину, которая вселяет уверенность в гонщиков. Они также улучшали её в течение сезона. Фабрика и гоночная команда отлично работают вместе, и в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри у них один из лучших составов гонщиков в чемпионате. Молодые, талантливые, агрессивные и голодные, они оба способны побеждать в гонках и быть потенциальными чемпионами мира», — приводит слова Хаккинена GP Blog.

После 23-го этапа Формулы-1 сезона-2024 «Макларен» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, он опережает занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 21 очко. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 59 очков от «Макларена».

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