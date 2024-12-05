«Уильямс» отправит в Абу-Даби дополнительный персонал, чтобы скорее отремонтировать машины

«Уильямс» отправит в Абу-Даби, где в эти выходные состоится заключительный этап Формулы-1 сезона-2024, дополнительный персонал, который должен помочь основной команде механиков отремонтировать обе машины FW46, получившие повреждения в Катаре. Об этом сообщил руководитель британской команды Джеймс Ваулз.

«Можно ещё ожидать три крупные аварии в год. Но у нас 17 аварий в 23 гонках. Повреждения машины Франко [Колапинто], к сожалению, большие. Пострадало шасси, и у нас подготовлена команда, которая скоро отправится в Абу-Даби и будет работать там всю ночь, чтобы снова вернуть нас в строй, позволить участвовать в гонке. Коробка передач пострадала на обоих машинах, также повреждены днище, задняя подвеска и другие различные компоненты.

Обычно это можно выдержать в течение сезона. Но гонка за гонкой, гонка за гонкой — у нас становится всё меньше запчастей», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».