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Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Магнуссен

Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Магнуссен
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Выступающий в этом сезоне Формулы-1 за «Хаас» Кевин Магнуссен в следующем году станет пилотом заводской команды BMW M Team WRT и будет выступать за рулём гиперкара BMW M V8 Hybrid в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

«Я рад и горд представлять такой культовый бренд автоспорта, как BMW, в одних из самых легендарных гонок мира.

После десяти лет в Формуле-1 я начинаю новую и захватывающую главу и с нетерпением жду возможности принять вызов за рулём самых инновационных и передовых спортивных машин в истории гонок на выносливость.

Огромное спасибо BMW M Motorsport за эту фантастическую возможность. Я с нетерпением жду начала подготовки и начала сезона-2025 года вместе с командой», — приводит слова Магнуссена пресс-служба BMW.

32-летний Кевин Магнуссен, сын четырёхкратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Яна Магнуссена, ранее уже выступал в 2021 году в WEC за команду Чипа Ганасси на машине «Кадиллак» DPi и в том же году дебютировал в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже со своим отцом.

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