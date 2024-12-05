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Монтойя заявил, что Ферстаппен может помешать «Макларену» выиграть Кубок конструкторов

Монтойя заявил, что Ферстаппен может помешать «Макларену» выиграть Кубок конструкторов
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49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя посоветовал «Макларену» остерегаться прямой борьбы с Максом Ферстаппеном, так как это может стоить им Кубка конструкторов.

«Я ожидаю, что Ферстаппен повлияет на Кубок конструкторов. Макс может довольно быстро изменить расклады в этом чемпионате.

Он нацелен на победу, и если он окажется против «Макларена», то пойдёт на это. Поэтому «Макларенам» следует убраться с дороги, если они хотят выиграть Кубок конструкторов. И, думаю, в «Макларене» в глубине души понимают, что им просто нужно привести обе машины на финиш.

Если Макс будет позади, он сделает дайв-бомбинг, и если они не отвернут, то будет авария. Но они не могут попадать в аварию, потому что им нужны очки. И Макс это знает», — приводит слова Монтойи GP Blog.

После 23-го этапа Формулы-1 сезона-2024 «Макларен» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, он опережает занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 21 очко. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 59 очков от «Макларена».

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