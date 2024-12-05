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Гюнтер Штайнер назвал своего фаворита на замену Пересу

Гюнтер Штайнер назвал своего фаворита на замену Пересу
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Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт Формулы-1 Гюнтер Штайнер заявил, что повышение Лиама Лоусона в «Ред Булл» на место Серхио Переса является самым логичным вариантом для австрийской команды.

«Не слишком ли долго «Ред Булл» удерживает Переса в составе? Я не знаю всей предыстории. Думаю, да. Я не ожидал, что он всё ещё будет здесь после летнего перерыва.

Я бы выбрал ему на замену Лиама Лоусона. Он хорошо поработал, когда пришёл сюда, и хорошо работает сейчас. К тому же он вышел из молодёжной системы «Ред Булл», он знает их среду и работает там уже долгое время. Это было бы самым логичным решением.

Лоусон должен показать хорошие результаты по сравнению с Юки Цунодой. Тогда я бы выбрал его. Или, может быть, Цуноду. Он всегда выступал хорошо и также был гонщиком «Ред Булл» на протяжении многих лет.

«Ред Булл» никуда не торопится, они смотрят, кто же из них лучший. Если Колапинто хорошо выступит в Абу-Даби, то он тоже определённо будет кандидатом», — приводит слова Штайнера Planet F1.

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