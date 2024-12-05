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Отец Серхио Переса пообещал обнародовать список лживых СМИ Формулы-1

Отец Серхио Переса пообещал обнародовать список лживых СМИ Формулы-1
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, потребовал извинений от лживых журналистов и пообещал обнародовать их список в понедельник, после окончания финального этапа Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.

«Лживые журналисты преследуют меня. Пообещайте мне публично извиниться, кем бы вы ни были. Они или ваш покорный слуга. В понедельник я опубликую список лживых журналистов и лживых СМИ», — говорится в сообщении Переса-старшего в соцсети Threads.

Накануне отец Серхио Переса опубликовал фото с восемью упаковками энергетического напитка «Ред Булл» и благодарностью к австрийской компании.

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