Отец Серхио Переса пообещал обнародовать список лживых СМИ Формулы-1

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, потребовал извинений от лживых журналистов и пообещал обнародовать их список в понедельник, после окончания финального этапа Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.

«Лживые журналисты преследуют меня. Пообещайте мне публично извиниться, кем бы вы ни были. Они или ваш покорный слуга. В понедельник я опубликую список лживых журналистов и лживых СМИ», — говорится в сообщении Переса-старшего в соцсети Threads.

Накануне отец Серхио Переса опубликовал фото с восемью упаковками энергетического напитка «Ред Булл» и благодарностью к австрийской компании.