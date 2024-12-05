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Эдди Джордан возложил на Ферстаппена вину за спад карьеры Переса

Эдди Джордан возложил на Ферстаппена вину за спад карьеры Переса
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан возложил на Макса Ферстаппена часть вины за спад карьеры его напарника по «Ред Булл» Серхио Переса.

«Я бы сказал, что это не случайность. Но я возлагаю часть вины на команду, а часть на Макса, потому что я знаю, и вы знаете, что Макс оказывал давление на Хорнера — он не хотел, чтобы Карлос Сайнс был в их команде.

Он хотел, чтобы Чеко был во второй машине, потому что знал, что сможет его победить. Честно говоря, Максу нужно просто немного подумать об этом. Кристиану нужно подумать об этом, хотя они будут это отрицать», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.

Отметим, что в последнее время ходит много слухов о возможной замене Серхио Переса в составе «Ред Булл». Основными кандидатами на его место считаются Юки Цунода и Лиам Лоуон.

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