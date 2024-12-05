Цунода — о «Ред Булл»: честно говоря, я не совсем понимаю, чего они хотят

Пилот «РБ» Юки Цунода считает, что совершенно очевидно, что он должен получить шанс в «Ред Булл», но он не совсем понимает намерений австрийской команды.

«Учитывая, что я сделал в этом году, совершенно очевидно, что заслуживаю получить шанс. Но я не знаю, это их дело. Это Формула-1 — один из самых политизированных видов спорта, и произойти может всё что угодно.

Я уверен, что последняя гонка здесь, в Абу-Даби, очень важна. Но для меня каждая предыдущая гонка была очень важной. Если бы я не победил Даниэля [Риккардо] в первых гонках, я бы сейчас сидел на диване.

Рассматриваю ли возможность ухода из «РБ» в конце 2025 года, если не получу место в «Ред Булл»? Это зависит от того, чего они хотят. Но в то же время я не думаю, что есть много команд со свободными местами.

По крайней мере, мне нравится «Ред Булл», и я рад продолжить с ними, но это зависит от того, что они думают. Это всегда зависит от того, что они думают. Честно говоря, я не совсем понимаю, чего они хотят», — приводит слова Цуноды Motorsport Week.