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Ещё один руководитель ФИА покинул свой пост

Ещё один руководитель ФИА покинул свой пост
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Директор по дорожным гонкам Международной автомобильной федерации (ФИА) Эндрю Уитли покинул свой пост в федерации. Об этом сообщает Motorsport.

Внезапный уход Уитли стал очередным эпизодом в череде кадровых перестановок и потрясений в ФИА за последние недели. Подробности его ухода пока не разглашаются.

Уитли с 2019 года играл ключевую роль в работе ФИА над раллийными гонками. Он начал работу в федерации в качестве менеджера WRC, а в 2022 году получил повышение до должности директора ФИА по ралли, заменив на этом посту Ива Маттона. В этом году роль Уитли трансформировалась в должность директора по дорожным гонкам.

Уитли всегда присутствовал на этапах WRC, курируя чемпионат, и активно участвовал в формировании будущего направления спорта, включая разработку правил 2027 года, которые должны быть обнародованы на Всемирном совете по автоспорту на следующей неделе. Он также входил в состав комиссии WRC ФИА.

За последний год ФИА покинули гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих, гоночный директор Формулы-2 Джанет Тан, гоночный стюард Тим Майер, директор по коммуникациям Люк Скиппер, генеральный секретарь по мобильности Якоб Бангсгаард, спортивный директор Стив Нильсен, технический директор «формульных» серий Тим Госс, глава комиссии по делам женщин в автоспорте Дебора Майер, генеральный директор Натали Робин.

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