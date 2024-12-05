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Ферстаппен заявил, что не жалеет о своих грубых словах в адрес Расселла

Ферстаппен заявил, что не жалеет о своих грубых словах в адрес Расселла
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, сожалеет ли он о своих грубых и жёстких высказываниях в адрес Джорджа Расселла после Гран-при Катара.

«Нет, никаких сожалений, я подтверждаю каждое своё слово. Если бы мне пришлось сделать это снова, возможно, я бы сказал еще больше, зная результаты гонки.

Я до сих пор не могу поверить, что кто-то может вести себя так в комнате стюардов. Для меня это было неприемлемо, потому что мы все гонщики, мы все очень уважаем друг друга. Мы вместе занимаемся одним спортом. Вместе путешествуем. Конечно, бывают моменты, когда вы сталкиваетесь, когда вы недовольны.

За всю свою карьеру я никогда не испытывал того, что испытал в комнате стюардов в Катаре. Для меня это было совершенно неприемлемо.

Это не имеет никакого отношения к тому, что он является директором GPDA (профсоюз гонщиков Формулы-1 – Прим. «Чемпионата»). Я просто не ожидал, что кто-то действительно попытается добиться для другого такого сильного наказания.

Он лгал о том, почему я делал то, что делал. Очевидно, это оказало на них влияние. Это было действительно заметно и очень шокирующе», — приводит слова Ферстаппена Crash.

Напомним, после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что он возмущён своим наказанием за блокировку гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

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