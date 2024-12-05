Расселл рассказал, что Ферстаппен угрожал разбить его голову о стену

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл впервые высказался о грубых словах Макса Ферстаппена в его адрес после того, как британец пытался выпросить у стюардов штраф для гонщика «Ред Булл» на Гран-при Катара. Расселл заявил, что Ферстаппен угрожал разбить его голову о стену.

«Это всё весьма иронично, учитывая, что в субботу вечером он сказал, что собирается специально врезаться в меня, чтобы, цитирую, моя чёртова голова оказалась в стене.

Я не собираюсь просто сидеть и принимать такое поведение. Качества Макса как пилота сомнению не подвергаются, но он не в состоянии справляться с какими-либо неприятностями.

Джидда-2021, Бразилия-2021, он набрасывается. Будапешт этого года, самая первая гонка, когда их машина не доминировала, врезался в Льюиса.

Его комментарии в субботу и в воскресенье были абсолютно неуважительными и необязательными. Происходящее в комнате стюардов? Ты там сражаешься, но в этом нет ничего личного. Но он завёл всё это слишком далеко. Не знаю, почему другие пилоты, которые вовлекаются в «битвы» с ним, словно спускают всё на тормозах.

Льюис — чемпион мира, на которого я стремлюсь быть похожим, и думаю, что он является золотым стандартом ролевой модели, на которую должны равняться дети. И то, как Льюис вёл себя в их чемпионском бою, было жёстко, агрессивно, но он всегда был уважителен и никогда не переходил черту. Вы можете перейти черту, допустив небольшую ошибку в суждениях, но заявлять, что вы намеренно врежетесь в кого-то и разобьёте его голову, — это уже переходит черту.

У нас с ним никогда не было аварий, но у нас на вершине спорта оказался парень, который считает, что он выше закона. Мне нравятся его сражения на трассе, но то, что мы видели в конце сезона-2021 или сейчас в Мексике с Ландо, не было агрессивными манёврами. Это была тактика «сделай или умри». Не думаю, что мы должны так гоняться», — приводит слова Расселла Motorsport.