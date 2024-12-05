Расселл намекнул, что Ферстаппены пытались убрать Хорнера из «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл практически обвинил Макса Ферстаппена и его лагерь в намерении убрать Кристиана Хорнера из «Ред Булл» на фоне скандала в начале сезона-2024.

«Честно говоря, я просто хочу внести ясность, потому что у него двойные стандарты в отношении правил и он думает, что выше всех остальных.

Если кто-то выходит и говорит, что я двуличный ублюдок, у него может быть своё собственное мнение. Но он выходит и говорит об этом публично, обвиняет меня в чём-то. Я не собираюсь мириться с этим и намерен рассказать, что произошло на самом деле.

Мне интересно, как к этому относятся в его собственной команде. Сначала они (вероятно, Ферстаппен и его отец Йос. — Прим. «Чемпионата») делают всё возможное, чтобы убрать Кристиана Хорнера. А после первой же проблемной гонки он разгромил свою команду. И я точно знаю, что через неделю четверть его инженерной команды рассылала свои резюме в «Мерседес», «Макларен» и «Астон Мартин», — приводит слова Расселла The Race.