Ферстаппен пошутил, что устроит хаос на медленных кругах

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в шутку заявил, что будет нестись на полной скорости на медленных кругах и устроит хаос в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Я собираюсь поехать на полной скорости на своём медленном круге. Буду вести себя так, словно собираюсь врезаться во всех.

Я просто не понял. Даже не знал, зачем нас вызывают туда [к стюардам]. Потом, честно говоря, когда я был там, то просто пытался объяснить ситуацию. Просто пытался быть вежливым.

Затем, конечно, все впереди замедлились, потому что машин было довольно много. Я тоже замедлился, поскольку не хотел потом ускориться, чтобы испортить их подготовку. Затем я увидел, как кто-то пролетел в моём зеркале и вёл себя так, будто только что произошла самая опасная ситуация, и он чуть не убил себя или что-то в этом роде.

Когда меня вызвали к стюардам, для меня это стало большим сюрпризом, потому что я на самом деле никому не мешал. Думаю, на медленном круге мы все едем по своей обычной траектории, ведь мы все стараемся не задеть грязную траекторию. Не знаю, как они пришли к такому выводу. Для меня это было очень разочаровывающим, потому что, по сути, пытаясь избежать неприятностей, вы в них попадаете», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.