Вольф — о Хорнере: тявкающий маленький терьер

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал Кристиана Хорнера, который ранее высказал мнение о конфликте своего гонщика Макса Ферстаппена с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Между гонщиками, Джорджем и Максом, есть что-то, и я не хочу в это вмешиваться. Но если руководитель другой команды называет Джорджа истеричным, то для меня он переходит черту…

Почему он считает себя вправе комментировать моего гонщика? Как это так получается? Но, знаете, если подумать, это тявкающий маленький терьер. Всегда имеет что сказать», — приводит слова Вольфа известный журналист Адам Купер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, конфликт разгорелся, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.