Норрис призвал Ферстаппена и Расселла не останавливаться

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил надежду, что Макс Ферстаппен и Джордж Расселл продолжат свою вспыхнувшую после Гран-при Катара вражду, так как за ней интересно наблюдать.

«Надеюсь, это [конфликт] не сгладится. Надеюсь, они продолжат ругаться, потому что за этим забавно наблюдать», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, этот конфликт разгорелся, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что он возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей. На данный момент в спор, помимо самих гонщиков, включились и руководители команд «Мерседес» и «Ред Булл».