Расселл: если бы Ферстаппен проиграл в 2021 году, то Майкл Маси опасался бы за свою жизнь

Пилот немецкого «Мерседеса» Джордж Расселл в очередной раз высказался в адрес гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ему это удалось [добиться чемпионства], поскольку никто не выступил против него. Льюис дал ему отпор в 2021 году, и Льюис несправедливо уступил тот чемпионат. Можете ли вы представить, что роли поменялись? Макс проиграл этот чемпионат так же, как проиграл его Льюис.

Имею в виду, что Маси (бывший гоночный директор Ф-1 Майкл Маси. — Прим. «Чемпионата»), вероятно, опасался бы за свою жизнь [если бы Ферстаппен проиграл]. За некоторые из недавних инцидентов он был наказан, Макс сам себя наказал: в Мексике — за безрассудные обгоны, в Будапеште — за безрассудные обгоны.

Но это было в прошлом, когда у него была настолько доминирующая машина, что он не был в таком положении. Думаю, ФИА сейчас в курсе всего этого. С их точки зрения, что-то должно измениться, поскольку он всё равно накажет себя так или иначе», — приводит слова Расселла портал Speedcafe.