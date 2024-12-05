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Магнуссен рассказал, как его будущий босс в WEC в детстве спас ему жизнь

Магнуссен рассказал, как его будущий босс в WEC в детстве спас ему жизнь
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что руководитель заводской команды BMW M Team WRT Винсент Воссе однажды спас ему жизнь. По словам датчанина, это случилось, когда он был ребёнком. В чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC Магнуссен будет выступать в следующем сезоне. Кевин сядет за руль гиперкара BMW M V8 Hybrid.

«Я знаю его с детства. Однажды, когда мне было два года, он спас мне жизнь в бассейне у него дома. Я тогда прыгнул в воду, а плавать не умел. Он был в костюме, который надел для какого-то торжественного мероприятия. Но прыгнул в бассейн. Так что это расстроило его планы. Надеюсь, теперь я смогу это исправить. Так что контакт между нами был всегда. Я знаю с давних пор», — приводит слова Магнуссена Crash.net.

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