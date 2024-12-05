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Ферстаппен — о Расселле: может быть, в следующий раз принесу салфетки

Ферстаппен — о Расселле: может быть, в следующий раз принесу салфетки
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу комментариев в свой адрес от пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Помимо прочего, ранее тот заявил, что нидерландец угрожал разбить его голову о стену.

«Мне же разрешено высказать своё мнение о том, что произошло, верно? Он может говорить что угодно. Вероятно, в следующий раз принесу салфетки. Обо мне всегда говорят одно и то же. Но я высказал своё мнение. Вот и всё. Жизнь продолжается», — приводит слова Ферстаппена Formule1.

Напомним, инцидент между Ферстаппеном и Расселом случился во время квалификации Гран-при Катара. После изучения ситуации стюардами Макс получил штраф в одну позицию на основную гонку и штрафное очко в гоночную лицензию за неоправданно медленную езду и блокировку Расселла.

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