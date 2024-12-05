Комацу однозначно отреагировал на то, что «Альпин» досрочно разорвала контракт с Оконом

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу отреагировал на решение руководства «Альпин» досрочно разорвать контракт с пилотом Эстебаном Оконом.

«Я говорил с Оливером [Оуксом] на одном из заседаний комиссии Ф-1 задолго до того, как подтвердили [что Эстебан Окон примет участие в постсезонных тестах в «Хаас»]. Он сказал, что всё в порядке и Окон может управлять машиной. Мы обсуждали, что делать с комбинезоном, и решили сделать его белым.

Нам показалось, что так будет легче всего. И на этом всё. Я довольно прост в этом смысле. То, что происходит внутри «Альпин», не имеет ко мне никакого отношения. Олли дал мне своё слово, этого было достаточно.

В последний раз, когда я говорил с Олли, он был рад, что Эстебан сможет поработать с нами на постсезонных тестах. С тех пор Олли ничего не говорил. Если бы что-то изменилось, я ожидаю, что он сообщил бы мне об этом. Но он этого не сделал. Потому Оливер дал мне своё слово. Для меня этого было достаточно», — приводит слова Комацу портал Motorsport Nextgen Auto.